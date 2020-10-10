10.10.2020 (11:56)

Около 27 тыс. прыжков с парашютом совершили десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ и десантировали более 140 единиц техники и грузов за 9 месяцев 2020 года

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За 9 месяцев текущего года личным составом Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершено около 27 тыс. прыжков с парашютом и десантировано более 140 единиц техники и грузов.“Мероприятия воздушно-десантной подготовки проходят в плановом режиме”, - отметил заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Александр Веремей, - “В соединении уделяется большое внимание этому предмету боевой подготовки. Десантирование личного состава и техники проводилось как на плановых занятиях, так и на командно-штабных и тактических учениях различного уровня”.Кроме того, гвардии полковник Александр Веремей особо отметил действия личного состава Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка на совместном белорусско-российском тактическом учении “Славянское братство - 2020”, когда около 300 военнослужащих и 40 единиц боевой техники, в кратчайшие сроки осуществили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и, совершив перелет на большое расстояние, десантировались на незнакомую площадку приземления “Сахара” в Брестской области Республики Беларусь.Сегодня, в рамках итоговой проверки за 2020 год личный состав соединения приступил к сдаче воздушно-десантной подготовки, по итогам которой будет оценен каждый военнослужащий с последующим допуском к совершению прыжков с парашютом из различных типов самолетов и вертолетов.В ходе проверки личный состав сдает нормативы по укладке людских десантных парашютов (основного и запасного) на время, подготовке парашютиста к совершению прыжка (одевание парашюта, крепление оружия и снаряжения), а также действиям парашютиста в самолете, после отделения от летательного аппарата, в воздухе, а также в момент приземления.