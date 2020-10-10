10.10.2020 (11:32)

Зенитчики ЦВО провели соревнования по мини-футболу в Пензенской области

Военнослужащие зенитного ракетного соединения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Пензенской области, провели соревнования по мини-футболу.

В матчах, которые проходили по олимпийской системе приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих свои подразделения.

По итогам состязания первое место заняли военнослужащие ремонтной роты, второе и третье места поделили взвод управления первого дивизиона и рота связи, соответственно.

Победителям и призёрам вручили грамоты и медали. Победители представят соединение на турнире по мини-футболу среди соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии.



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