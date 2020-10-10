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10.10.2020 (11:28)

В Приднестровье началась ротация российского воинского контингента миротворческих сил

Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершивший обучение по программе подготовки российского воинского контингента миротворческих сил на базе ОГРВ ПРРМ, поэтапно заступит в Зону безопасности.

Для подготовки мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ к ротации в Зоне безопасности провели ряд мероприятий, среди которых подготовка документации согласно руководящих документов, строевой смотр личного состава, вещевого имущества и вооружения, контрольный пробег военной техники, а также зачеты по специальной подготовке на знание инструкций и функциональных обязанностей военнослужащих, заступающих на миротворческие посты.

В течение недели мотострелковые батальоны ОГРВ ПРРМ осуществят ротацию военнослужащих и замену бронетанковой техники на миротворческих постах в Зоне безопасности.

Ротация российских миротворческих батальонов в Зоне безопасности является плановой и завершится 15 октября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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