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10.10.2020 (11:14)

В 201-й военной базе состоялся строевой смотр готовности подразделений к сдаче итоговой проверки за 2020 год

В 201-й российской военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, состоялся строевой смотр готовности подразделений, привлекаемых к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.

В парках боевых машин офицеры управления соединения проверили техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии, средств пожаробезопасности. На строевом плацу у военнослужащих было проверена исправность стрелкового оружия, средств связи, переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации по боевой подготовке, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

Итоговая проверки для военнослужащих состоится в период с 13 по 22 октября. К ней будет привлечено около 1 тыс. военнослужащих из Душанбинского и Бохтарского военных городков.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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