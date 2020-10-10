10.10.2020 (11:10)

В Севастополе с начала года 250 человек были отобраны пунктом отбора граждан на службу по контракту

250 человек были призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации через пункт отбора граждан на службу по контракту в Севастополе с начала этого года.

Граждане стали военнослужащими по контракту и 95 процентов из них пополнили ряды Черноморского флота, а остальные процентов проходят службу в подразделениях Южного военного округа, дислоцированных в Севастополе и Республике Крым.

Из 250 контрактников около 60 человек после окончания школы поступили в различные образовательные учреждения и получили высшее или среднее специальное образование, однако решили связать свою жизнь с воинской службой.

Остальные новобранцы уже имели за плечами опыт срочной службы и пришли в пункт отбора граждан на службу по контракту, чтобы вернуться в армию уже в новом статусе.

Часть граждан, от общего числа была призвана с помощью работы мобильного пункта отбора граждан на службу по контракту в рамках регулярно проходящих информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту в Вооружённых силах – твой выбор!».

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