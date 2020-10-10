10.10.2020 (11:07)

В армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по связи

В ходе тренировки военнослужащие развернули полевой узел связи для организации взаимодействия штаба объединения с подчинёнными соединениями и воинскими частями. По вводной, при ведении переговоров по закрытым каналам было установлено подавление основного канала связи условным противником, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной радиорелейный и спутниковый.

Применение новых комплексов связи позволило военнослужащим армейского корпуса в кратчайшие сроки организовать устойчивое соединение с подчинёнными подразделениями и с помощью специального шифровального оборудования максимально скрыть переговоры.

За данную плановую тренировку военнослужащие получили оценку "ОТЛИЧНО", свое мастерство повысили более 200 связистов. Главной целью данных занятий является: отработка всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования армейского корпуса с подчинёнными соединениями и воинскими частями.

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