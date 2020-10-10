10.10.2020 (10:53)

На полигоне в Крыму прошла тренировка снайперов армейского корпуса Черноморского флота

Подразделение снайперов соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированного в Республике Крым, отработало задачи по маскировке и скрытному передвижению в условиях горно-лесистой местности на полигоне Ангарский.

В ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции и её маскировки с использованием подручных и специальных средств.

Снайперы отработали тактику действий в различных условиях обстановки, днём и ночью, а также различные способы ведения разведки на местности.

В учебном процессе активно применялись различные тактические приемы, в частности, «снайперские дуэли». Уровень подготовки снайперов оценивался по умению индивидуально и в составе пар действовать в тылу условного противника.

Военнослужащие получили практику применения современных снайперских винтовок, а также маскировочных костюмов «Леший», обеспечивающих малозаметность и удобство в работе в горных условиях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице