Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.10.2020 (10:53)

На полигоне в Крыму прошла тренировка снайперов армейского корпуса Черноморского флота

Подразделение снайперов соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированного в Республике Крым, отработало задачи по маскировке и скрытному передвижению в условиях горно-лесистой местности на полигоне Ангарский.

В ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции и её маскировки с использованием подручных и специальных средств.

Снайперы отработали тактику действий в различных условиях обстановки, днём и ночью, а также различные способы ведения разведки на местности.

В учебном процессе активно применялись различные тактические приемы, в частности, «снайперские дуэли». Уровень подготовки снайперов оценивался по умению индивидуально и в составе пар действовать в тылу условного противника.

Военнослужащие получили практику применения современных снайперских винтовок, а также маскировочных костюмов «Леший», обеспечивающих малозаметность и удобство в работе в горных условиях.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
С начала года пунктом отбора на военную службу по контракту в Симферополе направлено в войска более 500 человек
Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабль условного противника в Чёрном море
В подразделении связи армейского корпуса Черноморского флота прошла тренировка по связи
В Новороссийске военные делегации ВМФ России и ВМС Египта провели конференцию по организации совместного учения «Мост дружбы – 2020»

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false