10.10.2020 (09:00)

Иркутская область отправит в войска более 3 тысяч человек в ходе осеннего призыва

Более 3000 новобранцев из Иркутской области отправятся на военную службу в ходе осеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Сергей Карамышев.

"В ходе проведения осеннего призыва всего планируется вызвать на заседания призывных комиссий муниципальных образований в октябре-декабре 2020 года более 13 тыс. призывников. Норма призыва граждан на военную службу для нашей области составляет около 3 тыс. молодых людей, из них с высшим образованием - около 300 человек. Службу они будут проходить практически по всей территории нашей России: от Камчатки до Калининграда. Во всех видах и родах Вооружённых сил Российской Федерации. Основная часть ребят отправится служить в Центральный военный округ", - отметил военный комиссар региона Сергей Карамышев.

На время призыва будут строго соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все новобранцы пройдут перед отправкой в места прохождения службы экспресс-тестирование на коронавирус.

Осенний призыв на военную службу стартовал в Иркутской области 1 октября и продлится до 31 декабря 2020 года

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