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10.10.2020 (08:30)

Более 2,3 тыс. экспресс-тестов на коронавирус было проведено в Пермском крае в весенний призыв

В ходе отправок призывников со сборного пункта Пермского края во время весеннего призыва 2020 года было проведено более 2300 экспресс-тестов на коронавирус. Проведение тестирования призывников, представителей воинских частей, прибывавших за молодым пополнением, положительных результатов на наличие инфекции не выявило.

Все призывники перед отправкой в войска обеспечивались установленными видами довольствия, в том числе средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками.

Также два-три раза в сутки проводилась дезинфекция сборного пункта, а также автотранспорта, выделенного под перевозку команд с призывниками, с фиксацией проведенной обработки в специальных журналах.

Кроме того, призывникам, направленным в Вооруженные Силы, выдавались банковские и персональные электронные карты.

Доставка молодого пополнения проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. При этом возможности их контактов с посторонними лицами, как на призывных и сборных пунктах, так и при следовании к местам прохождения службы, исключались.

Встреча и перевозка прибывающих призывников с вокзалов и аэропортов в пункт постоянной дислокации осуществлялась автомобильным транспортом воинской части.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Призыв
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