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10.10.2020 (08:00)

Военнослужащие БРК «Бал» Каспийской флотилии осваивают специальный курс вождения техники в экстремальных условиях

В подразделениях берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), начались занятия с водителями и механиками-водителями по освоению навыков вождения боевых машин, на базе шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, которые позволяют занимать огневые позиции на неподготовленных участках морского побережья.

Под руководством опытных офицеров и старшин военнослужащие БРК, в ходе теоретических занятий, изучат правила дорожного движения, освоят особенности эксплуатации полноприводных автомобилей и боевой техники.

При проведении практических занятий механики-водители приобретут навыки вождения крупногабаритной техники по различным дорогам и вне дорог, в любых погодных условиях в светлое и темное время суток, а также изучат специальный курс вождения техники в экстремальных условиях.

Водители машин БРК научатся преодолевать препятствия и заграждения, ограниченные проходы на подъемах, спусках и косогорах, преодолевать водные преграды различной глубины, отработают приемы управления большегрузными автомобилями и техникой при вождении в населенных пунктах, а также при возникновении специально смоделированных сложных дорожно-транспортных ситуаций.

Завершением практических занятий с личным составом на боевых машинах БРК, станет совершение марша на 50км в ночных условиях и преодоление 300-километрового дневного марша.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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