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10.10.2020 (07:30)

В Республике Абхазии военнослужащие ЮВО приступили к сдаче итоговой проверки по физической подготовке за 2020 учебный год

Военнослужащие разнородных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к сдаче итоговой проверке по физической подготовке за 2020 учебный год.

Итоговая проверка по физической подготовке продлится до конца текущего месяца.

Под руководством комиссии вышестоящего штаба, прибывшей для проверки, военнослужащим соединения предстоит выполнить нормативы по трём и четырем упражнениям, определяющим быстроту, силу, выносливость и военно-прикладной навык.

В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на различные дистанции, подтягивание, отжимание, силовые упражнения на перекладине, толчок гирь.

По итогам проверки военнослужащие выполнившие квалификационные уровни и имеющие спортивные разряды, звания смогут получать дополнительную стимулирующую надбавку.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на конкретной системе поощрения. Сдающие экзамен по физподготовке на отлично и выше - получают существенную надбавку к денежному довольствию, что составляет от 15 до 100% от оклада денежного содержания по воинской должности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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