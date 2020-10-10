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10.10.2020 (07:00)

Более 800 человек из Волгоградской области отправлено пунктом отбора на военную службу по контракту в войска ЮВО

С начала текущего года пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Волгоград направлено в войска более 800 человек.

Специалистами пункта отбора с начала года в условиях предупреждения коронавирусной инфекции проведено 17 выездных информационно-агитационных мероприятий на тему «Есть такая профессия - Родину защищать!», которые посетили около 10 тыс. человек, из них посетили мобильный комплекс отбора более 1.5 тыс. человек, подано заявлений о поступлении на военную службу по контракту более 200 претендентов.

Каждый кандидат, ещё не определившийся с выбором воинской должности, сможет при помощи мобильного комплекса профессионально-психологического отбора пройти тестирование, по результатам которого, кандидату будет подобрана воинская должность.

В 20 муниципальных районах Волгоградской области, инструктора пункта отбора проводят разъяснительную и агитационную работу с гражданами, по популяризации военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Для граждан имеется большой выбор мест службы с замещением вакантных воинских должностей. Для принятия объективных кадровых решений пункт отбора оснащен всеми необходимыми современными технологиями. Также, имеется возможность обратиться в пункт отбора дистанционно, используя популярные мессенджеры, ГИС «Интернет», личный кабинет гражданина на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Призыв
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