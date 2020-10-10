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10.10.2020 (06:30)

Подразделение антитеррора мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкалье, предотвратили нападение условного НВФ на военные объекты

Военнослужащие подразделения антитеррора мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват военных объектов.

По замыслу тренировки, условный противник предпринял попытки проникновения на территорию военных объектов с двух направлений для захвата оружия и боеприпасов. Группы антитеррора были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в район проникновения условных боевиков.  Под прикрытием бронеобъектов военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного НВФ.

 В рамках учения подразделения антитеррора вместе с пожарными командами соединения отработали вопросы совместных действий при возможном возникновении взрыва и пожара на территории воинской части, в составе групп антитеррора произвели инженерную разведку местности на предмет наличия взрывных устройств.

В мероприятиях было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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