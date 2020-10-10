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10.10.2020 (06:00)

С военнослужащими подразделения управления армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялась тренировка по связи

С военнослужащими отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа дислоцирующегося на Сахалине прошла комплексная тренировка по связи, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника.

В ходе тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями. По замыслу тренировки условным противником было установлено подавление основного канала связи, после чего связисты армейского корпуса ВВО поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Кроме того, военные связисты выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры, была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры,  спутниковых каналов связи.

Подобные тренировки проводятся регулярно с целью повышения профессионального уровня военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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