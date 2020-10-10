10.10.2020 (05:30)

Юнармейский онлайн-турнир по гиревому спорту впервые состоялся в Якутии

Среди юнармейских спортсменов Якутии впервые проведен первый онлайн-турнир по гиревому спорту. В турнире приняли участие более 60 юнармейцев из 11 общеобразовательных и пяти муниципальных районов.

В течение десяти минут юные спортсмены городов и муниципалитетов выполняли упражнения рывок 16 кг. гири. Онлайн-трансляцию вели друзья и преподаватели юнармейцев. Одним из обязательных условий было соблюдение формы одежды – юнармейский берет и футболка с логотипом или значком.

Победителем конкурса стал ученик 10 класса Козлов Максим из Халтынской школы набравший по итогам соревнований 184 очка, при этом в общей сумме юноша поднял вес более одной тонны. Победителям и участникам соревнований были вручены призы и памятные подарки.

Подобные мероприятия позволяют поднять престиж всероссийского патриотического движения, и повышает стремление молодежи к здоровому образу жизни. В будущем организаторы планируют продолжить практику проведения онлайн-турниров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице