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10.10.2020 (05:00)

Ракетчики ВВО в Бурятии совершили электронные пуски в ходе сдачи контрольной проверки по итогам летнего периода обучения

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения в 2020 году. Сдача основных предметов обучения проходит на полигоне «Дивизионный». 

Так, в ходе практических действий военнослужащие выполнили нормативы по специальной подготовке, в ходе отработки которых расчеты подготовили пусковые установки к проведению пусков совместно с техническими подразделениями, совершили перегрузку ракет, убыли на стартовые позиции, с которых и были совершены учебные (электронные) пуски.

Также военнослужащим предстоит исполнить более 5 упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия, в том числе и в ночное время с использованием ночных прицелов.

Водители  контрольные упражнения «Вождение по ограниченным проездам», «Преодоление препятствий и заграждений» и  «Преодоление водных преград» на автомобилях повышенной проходимости «Урал» и «Камаз».

В мероприятиях сдачи контрольной проверки задействовано более 450 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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