10.10.2020 (04:30)
В городе Свободный Амурской области торжественно открыт новый мемориальный комплекс воинам-железнодорожникам
В городе Свободный Амурской области создан новый мемориальный комплекс, посвященный воинам-железнодорожникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Комплекс создан на территории сквера Свободненского управления Забайкальской железнодорожной дороги.
В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие представители командования соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, первые лица города и области, а также ветераны военной службы и общественность.
Мемориальный комплекс возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоит из памятной стелы с вечным огнем и обелиска. На стеле нанесена надпись - «Вечная память тем, кто за Родину насмерть стоял»
Новости по теме:
Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний
Морские пехотинцы ТОФ в рамках воздушно-десантной подготовки выполнили на Камчатке прыжки с парашютом
Метки: