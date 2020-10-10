10.10.2020 (04:30)

В городе Свободный Амурской области торжественно открыт новый мемориальный комплекс воинам-железнодорожникам

В городе Свободный Амурской области создан новый мемориальный комплекс, посвященный воинам-железнодорожникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Комплекс создан на территории сквера Свободненского управления Забайкальской железнодорожной дороги.

В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие представители командования соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, первые лица города и области, а также ветераны военной службы и общественность.

Мемориальный комплекс возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоит из памятной стелы с вечным огнем и обелиска. На стеле нанесена надпись - «Вечная память тем, кто за Родину насмерть стоял»

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