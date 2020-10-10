Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.10.2020 (04:30)

В городе Свободный Амурской области торжественно открыт новый мемориальный комплекс воинам-железнодорожникам

В городе Свободный Амурской области создан новый мемориальный комплекс, посвященный воинам-железнодорожникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Комплекс создан на территории сквера Свободненского управления Забайкальской железнодорожной дороги.

В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие представители командования соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, первые лица города и области, а также ветераны военной службы и общественность.

Мемориальный комплекс возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоит из памятной стелы с вечным огнем и обелиска. На стеле нанесена надпись - «Вечная память тем, кто за Родину насмерть стоял»

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подразделения РХБ защиты ВВО проверили тренировку в ходе контрольной проверки
Курсанты учебного центра ВВО выполнили первые стрельбы штатным снарядом из танка Т-72Б
Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний
Морские пехотинцы ТОФ в рамках воздушно-десантной подготовки выполнили на Камчатке прыжки с парашютом

Метки:
Восточный военный округ , Железнодорожные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false