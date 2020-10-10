10.10.2020 (04:00)

Подразделения РХБ защиты ВВО проверили тренировку в ходе контрольной проверки

Комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите пунктов управления завершилась в общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия.

По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и войсковых частей стали поступать донесения о случаях химического заражения. Штатным расчетам РХБ защиты была поставлена задача выявить очаги «заражения» и передать информацию об обстановке с «мест» на пункты управления. Также расчетами РХБ разведки выполнялись практические действия с применением разведывательных химических машин РХМ-6.

Особенностью проведения тренировки являлось привлечение дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления.

В тренировке были задействованы штатные подразделения РХБ защиты соединений и войсковых частей общевойскового объединения ВВО.

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