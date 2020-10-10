Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.10.2020 (04:00)

Подразделения РХБ защиты ВВО проверили тренировку в ходе контрольной проверки

Комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите пунктов управления завершилась в  общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия.

По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и войсковых частей стали поступать донесения о случаях химического заражения. Штатным расчетам РХБ защиты была поставлена задача выявить очаги «заражения» и передать информацию об обстановке с «мест» на пункты управления. Также расчетами РХБ разведки выполнялись практические действия с применением разведывательных химических машин РХМ-6.

Особенностью проведения тренировки являлось привлечение дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления.

В тренировке были задействованы штатные подразделения РХБ защиты соединений и войсковых частей общевойскового объединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Саратовской области проведено тактико-специальное учение с мобильным соединением войск РХБ защиты
Подразделения полка РХБ защиты ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, подтвердили звание «Ударное»
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО провели плановую дезинфекцию объектов военного госпиталя в Волгограде
Курсанты учебного центра ВВО выполнили первые стрельбы штатным снарядом из танка Т-72Б

Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false