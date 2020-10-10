10.10.2020 (03:30)

«Книга памяти Тихоокеанского высшего военно-морского училища» завоевала гран-при Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор»

В период с 8 по 10 октября во Владивостоке, на базе Пушкинского театра, проходила книжная выставка-ярмарка «Печатный двор». В культурно-просветительском мероприятии приняли участие авторы, издатели, научные и библиотечные работники из 9 субъектов Дальнего Востока. В рамках программы ярмарки проведен конкурс на лучшее краеведческое издание. В номинации «К 75-летию Великой Победы» гран-при конкурса завоевала «Книга памяти Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова». Высокую награду одному из членов авторского коллектива – доценту кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОВВМУ Л.Н. Толстовой – вручил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения амурского края А.М. Буяков.

В издании систематизированы документальные материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны, Центрального военно-морского архива, Российского государственного архива Военно-Морского Флота о выпускниках и сотрудниках ТОВВМУ, погибших в годы Второй мировой войны, В общей сложности в труде обобщены подробные биографические сведения о 196 военнослужащих, отдавших свои жизни ради достижения Великой Победы.

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