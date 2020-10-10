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10.10.2020 (03:00)

На Камчатке на звание «ударных» претендуют 10 подразделений Тихоокеанского флота

В Войсках и силах на Северо-востоке России 10 подразделений борются за право носить звание «ударных».

Так на присвоение этого статуса претендуют подразделения морской пехоты и разведки, зенитного ракетного-артиллерийского дивизиона, корабли и береговые ракетные дивизионы частей и соединений ОКВС.

Специальные комиссии уже начали проверять эти воинские коллективы на соответствие высоким требованиям. Целью работы офицеров являлась комплексная оценка объективных показателей для принятия решения о присвоении (подтверждении) кораблям и подразделениям этого звания.

 Статус "ударных" соединений присваивается специальным приказом министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных подразделений видов и родов войск Вооружённых Сил.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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