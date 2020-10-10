10.10.2020 (00:10)

Главное командование ВМФ детально изучает подход Объединенной судостроительной корпорации к внедрению блочно-модульной технологии создания атомных подводных лодок на «СЕВМАШЕ»

«В настоящее время профильные управления Главного командования ВМФ России внимательно изучают новый подход Объединенной судостроительной корпорации к созданию атомных подводных лодок на Северодвинском предприятии «СЕВМАШ», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы атомного подводного кораблестроения. «На предприятии Объединенной судостроительной корпорации «СЕВМАШ» в Северодвинске ведется подготовка к внедрению совершенно новой блочно-модульной технологии строительства атомных подводных лодок, предполагающей их сборку из крупных блоков, насыщенных оборудованием. По оценке разработчиков применение блочно-модульной технологии позволит снизить трудоемкость и сократить сроки строительства атомных подводных лодок. Этот новаторский подход заслуживает всяческого внимания с нашей стороны и он детально в настоящее время изучается Главным командованием ВМФ», - отметил Адмирал Николай Евменов.

«Мы активно взаимодействуем по этому вопросу с проектными организациями Объединенной судостроительной корпорации и, естественно, с «СЕВМАШЕМ». Строительство и оснащение ВМФ России атомными подводными лодками является приоритетом. Закономерно, что новые подходы, повышающие эффективность строительства стратегических и многоцелевых подводных лодок, будут всегда находиться в зоне повышенного внимания со стороны ВМФ», - подчеркнул Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на совещании, где рассматривались вопросы строительства атомных подводных лодок.

«Переход с модульно-агрегатного метода, который был внедрен при строительстве атомных подводных лодок третьего поколения к блочно-модульному методу, по докладу руководства «СЕВМАША» сократит стапельный период, а также соответствующие затраты», - подчеркнул Главком ВМФ.

Как было отмечено на совещании в Адмиралтействе, - на «СЕВМАШЕ» производится модернизация производственных мощностей, обновляется инфраструктура, прорабатывается логистика поставок. Внедрение блочно-модульного метода строительства атомных подводных лодок проходит этап активного обсуждения в профильных структурах и ведомствах.

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