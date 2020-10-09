09.10.2020 (23:00)

Белгородская область признана лучшей в подготовке граждан к военной службе и проведении призыва граждан на военную службу

Сегодня в г. Белгороде проведено торжественное мероприятие, посвященное вручению Вымпела Министра обороны Российской Федерации «Победителю конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения их призыв».

Награду за первое место, занятое Белгородской областью, в конкурсе среди субъектов РФ по итогам 2019 года, вручил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский первому заместителю губернатора Белгородской области Денису Буцаеву.

Торжественное мероприятие проводилось в Правительстве Белгородской области. Из рук начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского получили почетные грамоты Министра обороны Российской Федерации главы районов, военные комиссары и работники военных комиссариатов, представители образовательных учреждений Белгородской области.

После церемонии награждения делегация во главе с Евгением Владимировичем Бурдинским посетила Новый Оскол. Почетные гости совместно с главой администрации Новооскольского городского округа Андреем Гридневым приняли участие в открытии парка Воинской Славы города. Центральное место в парке занимает памятный комплекс «Аллея памяти», к которому члены делегации возложили цветы.

Следующим объектом для посещения стал Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа, который занимает центральное место в уникальной модели взаимодействия различных структур, организаций и учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.



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