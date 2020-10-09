09.10.2020 (19:15)
Более 4 тыс. военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники задействованы в командно-штабном учении с Новосибирским ракетным соединением
Более 4 тыс. военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники задействованы в командно-штабном учении с Новосибирским ракетным соединением, которое проходит в рамках контрольной комплексной проверки под руководством командующего Омским ракетным объединением.
В ходе учения отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионных формирований в районах дислокации войск.
В командно-штабном учении задействованы более десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.
В учении на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения.
На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».