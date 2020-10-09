09.10.2020 (19:00)

Командующий ВДВ оценил уровень подготовки офицеров управления Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ на занятиях по огневой подготовке в рамках итоговой контрольной проверки за 2020 год

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе проведения контрольной проверки войск за 2020 учебный год оценил уровень подготовки офицеров управления Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, в ходе проведения занятий по огневой подготовке на БМД-2 и БМД-4м на полигоне «Струги Красные».

Занятие проводилось в рамках контрольной проверки Воздушно-десантных войск, которая проходит в две очереди. В соответствии с расписанием проверки 100% личного состава воинских частей и подразделений будут оценены по результатам контрольных занятий по стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

В других соединениях и воинских частях ВДВ, в течение месяца, комплексные комиссии оценят уровень подготовки личного состава, состояние ВВСТ, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности.

Кроме того, будут проверены объекты полигонов, тыла и военных городков.

В первую очередь в период с 29 сентября по 9 октября 2020 года проверку проходят соединения и воинские части из Пскова, Иваново, Тулы, Костромы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ и Уссурийска. Во второй очереди будут проверены соединения и воинские части из Новороссийска, Ставрополя, Анапы, Феодосии, Ульяновска, Камышина, Омска, соединения ВДВ, дислоцированные в Подмосковье.

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