09.10.2020 (18:30)

В Саратовской области проведено тактико-специальное учение с мобильным соединением войск РХБ защиты

В Саратовской области прошло тактико-специальное учение с мобильным соединением войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе активной фазы учения военнослужащие совершили марш на штатной технике общей протяженностью более 150 километров и отработали учебно-боевые задачи по ведению РХБ разведки местности, проведению полной специальной обработки военной техники и аэрозольной маскировке объектов.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие около 700 военнослужащих, было задействовано более 250 единиц специальной техники. Учение проводилось под руководством заместителя начальника войск РХБ защиты ВС РФ.

При проведении учения была отработана тактика действий расчетов новых образцов военной техники: универсальной тепловой машины специальной обработки УТМ-80М, универсальной станции специальной обработки УССО и дымовой машины ТДА-3.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице