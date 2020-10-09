09.10.2020 (18:24)

Подразделения охраны РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов в ходе учения в Свердловской области

Военнослужащие Тагильского ракетного соединения РВСН в ходе учения в Свердловской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы условного противника провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для решения внезапно поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице