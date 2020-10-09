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09.10.2020 (18:24)

Подразделения охраны РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов в ходе учения в Свердловской области

Военнослужащие Тагильского ракетного соединения РВСН в ходе учения в Свердловской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы условного противника провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для решения внезапно поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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