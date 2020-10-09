09.10.2020 (18:12)

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка «Победные трубы»

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге открылась выставка «Победные трубы» к 260-летию взятия русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны.

28 сентября (9 октября по новому стилю) 1760 года в ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерал-аншефа Захара Чернышова вошли в Берлин — столицу Прусского королевства. Взятие Берлина не имело особого военного значения, но обрело важнейший политический резонанс. Начальник русской артиллерии генерал-фельдцейхмейстер граф Петр Шувалов высказался по этому поводу: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».

В дополнение к основной экспозиции в честь славной юбилейной даты впервые посетители могут увидеть четыре серебряные сигнальные трубы с надписями «За взятие Берлина 28 сентября 1760 года», врученные полкам русской императорской армии, участвовавшим в операции.

Одной из труб был награжден 3-й Кирасирский полк (в последствии — 13-й драгунский Военного ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полк). На одной стороне трубы надпись: «В знак победы города Берлина 1760 года сентября 28 дня подполковником Энгельгардом». На другой: «Оная труба построена в 1761 году января 1-го дня полковником фон Остгофом».

Еще одной трубой с надписью «С.-Петербургскому Карабинерскому полку, поспешностью и храбростью взятие Берлина, сентября 28-го 1760 года» был отмечен Санкт-Петербургский карабинерный полк (позднее 1-й уланский Санкт-Петербургский полк).

Две трубы принадлежали Вятскому пехотному полку (с 1833 года присоединен к Суздальскому пехотному полку). На них надписи: «За взятие города Берлина 28 сентября 1760 года».

Трубы были изготовлены полкам на заказ в Данциге, Дрездене и главном городе Восточной Пруссии — Кенигсберге, находившемся с 1758 года под управлением русского генерал-губернатора, на полученные от берлинцев контрибуционные деньги.

Сигнальные трубы издавна использовались в русских войсках. Уже в «Слове о полку Игореве» они упоминаются как непременный атрибут слаженного отряда: «Бывалые воины (дружина бывалая): под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены».

С первой половины XVIII века начинается история пожалования специальных наградных труб как знака отличия за храбрость, проявленную подразделением в сражении. Первым этой чести удостоился в 1737 году батальон лейб-гвардии Измайловского полка, отличившийся при взятии Очакова. А в 1760 году в ходе Семилетней войны серебряными почетными трубами были пожалованы сразу 13 полков пехоты и кавалерии за взятие Берлина.

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