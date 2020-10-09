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09.10.2020 (17:15)

Объединенный учебный центр ВМФ в летнем периоде обучения подготовил 10 корабельных боевых расчетов

Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге в летнем периоде обучения подготовил 10 боевых расчетов надводных кораблей различных классов. Речь, в частности, идет о подготовке корабельных боевых расчетов «главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман».

Цикл подготовки предполагал отработку личным составом с помощью учебно-тренажерных комплексов вопросов навигационного обеспечения выполнения кораблем задач по предназначению, в том числе задач по прохождению узкостей (проливов), маневрирования в составе тактических групп при моделировании различных гидрометеоусловий. Также корабельные боевые расчеты отработали обязательную программу тренировок по борьбе за живучесть.

«В соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, руководство Объединенного учебного центра ВМФ внедрило в процесс подготовки экипажей кораблей и корабельных боевых расчетов опыт, полученный Военно-Морским Флотом России в ходе действий в Средиземном море против террористов в Сирийской Арабской Республике», — сообщил начальник Объединенного учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Габриэлян.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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