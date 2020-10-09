09.10.2020 (17:59)
Во Владикавказе в честь 77-летия битвы за Кавказ отдали дань памяти советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Во Владикавказе в честь 77-летия битвы за Кавказ отдали дань памяти советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Командование 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, глава Республики Северная Осетия-Алания, руководители ветеранских организаций и силовых структур возложили цветы к Мемориалу Славы, а рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед собравшимися.
В 2020 году Федеральным законом установлен новый день воинской славы России: 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). «Установление нового дня воинской славы России направлено на увековечение памяти об этом историческом событии и будет способствовать укреплению дружеских отношений между народами Кавказа», — говорится в документе.