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09.10.2020 (17:59)

Во Владикавказе в честь 77-летия битвы за Кавказ отдали дань памяти советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Во Владикавказе в честь 77-летия битвы за Кавказ отдали дань памяти советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Командование 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, глава Республики Северная Осетия-Алания, руководители ветеранских организаций и силовых структур возложили цветы к Мемориалу Славы, а рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед собравшимися.

В 2020 году Федеральным законом установлен новый день воинской славы России: 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). «Установление нового дня воинской славы России направлено на увековечение памяти об этом историческом событии и будет способствовать укреплению дружеских отношений между народами Кавказа», — говорится в документе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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