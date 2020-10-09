09.10.2020 (17:55)

Гидрографы ЗВО переведут маяки Финского залива на зимний режим эксплуатации

Экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению работ по переводу на зимний режим эксплуатации плавучих средств навигационного оборудования в акватории Финского залива и автоматических маяков, размещённых на островах.

Специалисты гидрографической службы проведут техническое обслуживание и замену более 50 буёв, расположенных на Государственной границе Российской Федерации, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале. Также будет обслужено оборудование маяков, 60 автоматизированных средств, навигационных и створных знаков на необитаемых островах и береговой линии.

К работам привлечены экипажи судов и катеров обеспечения, включая гидрографические суда «Николай Крылов», «Вайгач», большие гидрографические катера «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин» и др.

Маяки и навигационные знаки обеспечивают безопасность судовождения, предупреждая экипажи гражданских и военных кораблей о наличии опасности.

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