09.10.2020 (17:28)

Арктическая группировка Северного флота вошла в Карское море самым северным маршрутом

Корабли и суда арктической группировки Северного флота (СФ) под командованием заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева приступили к завершающему этапу похода в Арктику. Они вошли в Карское море самым северным маршрутом, обогнув острова архипелага Северная Земля. Это событие произошло впервые. Ранее все переходы кораблей и судов СФ между морями Карским и Лаптевых осуществлялись через пролив Бориса Вилькицкого.

По маршруту плавания группировки экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27 выполнил несколько полётов на ледовую разведку с палубы большого противолодочного корабля «Североморск» — флагмана арктической группировки. Североморцы также обследовали несколько арктических островов на возможность проведения высадки морского десанта на необорудованное побережье, выполнили облёт острова Шмидта и совершили посадку на самую северную точку архипелага Северная Земля — мыс Арктический на острове Комсомолец.

В настоящее время арктическая группировка в составе большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Кондопога», спасательно-буксирного судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец» продолжает переход вдоль ледовой кромки к самому северному российскому архипелагу — Земля Франца-Иосифа. Корабли и суда следуют кильватерным строем по открытой воде. Ледовая обстановка по маршруту перехода благоприятная.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более 7 тыс. морских миль, провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией Воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

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