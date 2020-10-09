Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.10.2020 (17:24)

В Санкт-Петербурге с опережением сроков завершены работы по капитальному ремонту сетей водопровода и водоотведения военного госпиталя

В Санкт-Петербурге с опережением контрактных сроков и при соблюдении всех стандартов завершены работы по капитальному ремонту внутренних сетей водопровода и наружных сетей водоотведения военного госпиталя.

В ходе выполнения работ применялись самые современные методы, одним из которых является технология бестраншейного ремонта труб с использованием, так называемого полимерного «чулка». Данный метод имеет ряд значительных преимуществ таких, как отсутствие необходимости вскрытия грунта, сокращение времени на подготовительные работы, а также существенная экономия финансовых средств. Однако даже самые современные методы ремонта бессильны в случае проведения ремонта канализационных колодцев 1906 года. Благодаря высокой квалификации и большому опыту сотрудников фирмы-подрядчика, которым приходится регулярно решать нестандартные задачи, возникающие при капитальном ремонте сетей водоотведения, данная задача была решена.

Решение о проведении капитального ремонта внутренних сетей водопровода и наружных сетей водоотведения в зданиях госпиталя, находящихся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, расположенных в историческом центре города, было принято в начале 2020 года.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Поволжье началось учение войск связи с участием более 1000 военнослужащих общевойскового гвардейского объединения ЦВО
В Республике Карелия более 600 юношей будут призваны на военную службу этой осенью
В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию военной техники с помощью реактивных систем
В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

Метки:
Западный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false