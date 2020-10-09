09.10.2020 (17:24)

В Санкт-Петербурге с опережением сроков завершены работы по капитальному ремонту сетей водопровода и водоотведения военного госпиталя

В Санкт-Петербурге с опережением контрактных сроков и при соблюдении всех стандартов завершены работы по капитальному ремонту внутренних сетей водопровода и наружных сетей водоотведения военного госпиталя.

В ходе выполнения работ применялись самые современные методы, одним из которых является технология бестраншейного ремонта труб с использованием, так называемого полимерного «чулка». Данный метод имеет ряд значительных преимуществ таких, как отсутствие необходимости вскрытия грунта, сокращение времени на подготовительные работы, а также существенная экономия финансовых средств. Однако даже самые современные методы ремонта бессильны в случае проведения ремонта канализационных колодцев 1906 года. Благодаря высокой квалификации и большому опыту сотрудников фирмы-подрядчика, которым приходится регулярно решать нестандартные задачи, возникающие при капитальном ремонте сетей водоотведения, данная задача была решена.

Решение о проведении капитального ремонта внутренних сетей водопровода и наружных сетей водоотведения в зданиях госпиталя, находящихся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, расположенных в историческом центре города, было принято в начале 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице