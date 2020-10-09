09.10.2020 (17:18)

В Поволжье началось учение войск связи с участием более 1000 военнослужащих общевойскового гвардейского объединения ЦВО

В Оренбургской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях началось комплексное учение войск связи соединений и воинских частей общевойскового гвардейского объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Поволжье.

В ходе мероприятия специалисты войск связи выполнят учебно-боевые задачи по организации и защите проводных, радиорелейных и спутниковых каналов управления. В качестве резервных каналов будут использованы защищенные высокоскоростные линии на основе оптического волокна.

На заключительном этапе учения военные связисты ЦВО создадут единую систему управления и связи, объединив пункты управления группировок войск ЦВО в четырех регионах России.

В учении, которое проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц техники, в том числе современные радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортеров, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенные мобильные комплексы связи МК-ЗВКС, станции спутниковой связи Р441ЛМ, радиорелейные станции Р-419 Л1 и автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5.

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