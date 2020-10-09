09.10.2020 (17:12)

В Республике Карелия более 600 юношей будут призваны на военную службу этой осенью

В Республике Карелия более 600 юношей будут призваны на военную службу в ходе стартовавшего осеннего призыва.

«В военном комиссариате приняты исчерпывающие противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярная дезинфекция помещений», - сообщил военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.

Распоряжением губернатора Республики Карелия в области создано 8 призывных комиссий во всех районах и одна республиканская.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

Призывники из Республики Карелия традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, в научные, научно-производственные и спортивные роты.

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