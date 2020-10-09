09.10.2020 (17:07)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию военной техники с помощью реактивных систем

В Нижнем Новгороде военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели дезинфекцию военной техники на марше в рамках тактико-специального учения.

По вводной задаче колонна бронетехники преодолела зону химического и биологического заражения и прибыла в район обработки. Военнослужащие применили машины ТМС-65У для проведения спецобработки колонны танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Две машины на базе Урал-375 обеспечили сплошное распыление дезинфицирующего раствора на военную технику с помощью турбореактивного двигателя ВК-1.

После обеззараживания техники спецобработку также прошли и экипажи боевых машин. Слаженными действиями личного состава полка РХБ защиты техника была обработана в кротчайшие сроки и продолжила совершение марша.

Всего в занятии приняло участие более 200 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники. Тренировки подразделений РХБ защиты регулярно проводятся в гвардейской танковой армии и являются одним из важнейших компонентов боевой подготовки.

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