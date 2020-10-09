09.10.2020 (17:02)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели комплексную тренировку по предупреждению и ликвидации последствий природных очагов возгорания.

В ходе тренировки пожарные команды были подняты по тревоге и совершили марш в район условного возгорания лесного массива вблизи складов горюче-смазочных материалов и военного имущества. Военнослужащие практически отработали действия при пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники, выводе личного состава из задымленных помещений и оказании первой медицинской помощи пострадавшим.

Кроме того, пожарные расчеты обучались восполнять запасы воды из близлежащих к району чрезвычайной ситуации природных водоемов, передвигаться по труднопроходимой, лесисто-болотистой местности.

В учебных целях подразделения беспилотной авиации осуществили мониторинг и передачу видеоданных на командный пункт бригады о ходе выполнения мероприятий пожаротушения.

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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