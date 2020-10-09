09.10.2020 (16:51)

В Рязани отметили 72-ю годовщину 137 парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ

С возложения цветов к памятнику павшим десантникам в локальных войнах начались торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине образования гвардейского парашютно-десантного Рязанского Ордена Красной Звезды полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В ходе торжественного митинга командир Тульского гвардейского соединения ВДВ, в состав которого входит полк, гвардии полковник Евгений Тонких поздравил личный состав полка с днем его образования и пожелал всем достижения поставленных целей, продолжения славных ратных традиций, заложенных ветеранами полка.

Отличившиеся военнослужащие полка в торжественной обстановке были награждены государственными наградами, ценными подарками и грамотами.

В заключении праздника всех посетителей ждала незабываемая концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности и вокально-инструментального ансамбля Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Крылатая гвардия».



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