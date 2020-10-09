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09.10.2020 (16:26)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания подразделений для действий в составе миротворческих сил

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили этап слаживания подразделений для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В рамках подготовки мотострелковых подразделений для действий в составе РВК МС, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали такие вопросы, как пресечение проникновения незаконных вооруженных формирований в Зону безопасности, провоз через миротворческие посты оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также взаимодействие между миротворческими постами при обострении ситуации в Зоне безопасности.

Все практические занятия были проведены на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ на специально оборудованном учебном месте, имитирующем миротворческий пост. Помимо практических занятий, специальная подготовка миротворцев включает в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Заключительным этапом подготовки российских военнослужащих стал полевой выход. Ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности пройдёт в текущем месяце.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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