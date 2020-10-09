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09.10.2020 (16:16)

Спецназ ЦВО под прикрытием «Тигров» уничтожил «противника» на учении в Самарской области

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН» уничтожили условного противника на учении в Самарской области.

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу тактических действий разведчики, оснащенные техническими средствами разведки, обнаружили крупное скопление сил противника и доложили в вышестоящий штаб. Командование приняло решение о ликвидации незаконного вооруженного формирования. Военнослужащие совершили 80 километровый марш в район на бронеавтомобилях «Тайфун» под прикрытием автомобилей «Тигр М СпН», оснащенных 12.7-мм пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГС-17 «Пламя». Разведывательные группы провели налеты и уничтожили условного противника, используя штатное вооружение. Затем была проведена зачистка района, в ходе которой разведчики обнаружили и уничтожили склады с боеприпасами неприятеля.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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