09.10.2020 (16:12)

В Сибири завершилось специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы 41-й общевойсковой армии ЦВО

На полигоне Юргинский в Кемеровской области завершилось специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе мероприятия специалисты РЭБ отработали задачи по защите и прикрытию военных объектов от средств поражения условного противника, создав радиолокационный купол большого радиуса действия, провели радиоразведку, в результате которой выявили каналы связи и управления противника, в том числе спутниковые, и подавили их с помощью постановки помех, а также отработали задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Для выполнения задач применялись современные комплексы РЭБ: «Борисоглебск-2», «Житель» и «Ртуть-БМ».

Также во время учения военнослужащие выполнили нормативы по вождению, развертыванию комплексов и их маскировке.

Учение с подразделениями РЭБ 41-й общевойсковой армии ЦВО проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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