09.10.2020 (14:45)

Завершены испытания и подписан приемный акт по двум новейшим катерам комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040

Сегодня в Петропавловске-Камчатском завершены заводские ходовые, а также государственные испытания рейдовых катеров поисково-спасательного обеспечения проекта 23040 «РВК-1324» и «РВК-1264». По результатам испытаний подписан акт государственной приемки. Катера соответствуют всем требованиям, предъявляемым к судам поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота.

ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» серийно строит катера проекта 23040 для Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ в рамках выполнения государственного контракта с Министерством обороны РФ. О подписании приемного акта главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложил начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов на рабочем совещании по вопросам развития поисково-спасательных сил ВМФ.

Катера предназначены для выполнения следующих операций:

- водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов;

- проведение водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120 л/мин на глубину до 60 м с экспозицией на грунте 60 минут;

- проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере;

- участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

- обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

- тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, доступных для подхода судна;

- откачка воды с аварийного судна или плавучего сооружения;

- выполнение осмотровых и обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата;

- поиск затонувших объектов на глубинах до 150 метров при помощи буксируемого гидролокатора;

- поиск находящихся за бортом людей при помощи тепловизионной системы ночного видения;

- выдача электропитания на аварийный корабль, судно или объект.

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