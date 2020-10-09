09.10.2020 (15:25)

Разведчики ЦВО уничтожили условных диверсантов в Кузбассе

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального учения уничтожили группы условных диверсантов на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения разведывательными подразделениями при помощи станции разведки «Фара» и радиолокационной станции «Соболятник» были обнаружены группы диверсантов условного противника, направляющиеся в сторону военных объектов. Разведчики, устроив засады на маршруте их движения, уничтожили технику и живую силу «противника» из стрелкового оружия.

На втором этапе учения разведчики преодолели психологическую полосу препятствия и выполнили стрельбу из стрелкового оружия по движущимся групповым и одиночным целям на разных дальностях.

Учения разведывательных подразделений проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В мероприятиях было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице