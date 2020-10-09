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09.10.2020 (15:19)

Военнослужащие ЗВО обнаружили дот времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области

Военнослужащие гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, обнаружили оборонительные укрепления времен Великой Отечественной войны.

Трехметровое кирпичное сооружение обнаружили в пригороде Луги Ленинградской области. Благодаря работе с архивными документами и взаимодействию с представителями поисковых отрядов удалось установить, что долговременная огневая точка относится к части Лужского оборонительного рубежа, построенного в 1941 году в целях сдерживания наступления немецких войск в направлении Ленинграда.

«Мы с радостью откликнулись на просьбу командования соединения о помощи в установлении принадлежности данного сооружения. Данный дот не единственный, поблизости расположено несколько таких же построек. Вероятнее всего, здесь находились артиллерийские орудия крупного калибра», — заявил председатель поискового объединения Николай Бухтияров.

Командованием части уже принято решение о восстановлении оборонительного сооружения и открытии в нем музея, посвященного подвигу солдат и офицеров, оборонявших Лугу в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

Лужский оборонительный рубеж — система советских укреплений протяженностью около 300 километров, построенная в июне-августе 1941 года, от Нарвского залива, по рекам Луге и Мшаге до озера Ильмень. Через 15 дней после начала строительства, 12 июля 1941 года, немецкая танковая группа вступила в бой с защитниками Луги. Хотя работы по созданию рубежа завершены не были, упорная оборона Лужской группы заставила командование вермахта остановить наступление на Ленинград. Действия советских воинов позволили войскам на протяжении месяца сдерживать натиск немецких частей, укреплять оборону и формировать новые соединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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