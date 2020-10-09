09.10.2020 (15:13)

В Вооруженные Силы из Калининградской области призовут более 1000 человек

В Калининградской области более 1000 человек будут призваны на военную службу этой осенью. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко.

По его словам, восемь призывников в соответствии с заключениями призывных комиссий, вынесенными в отношении них, планируются к направлению для прохождения альтернативной гражданской службы.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.

В этих целях во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с помощью автотранспорта, прошедшего специальную санитарную обработку.

По словам военного комиссара Калининградской области, в текущем призыве продолжится работа с гражданами, которые не прошли военную службу по призыву до 27 лет, не имея законных на то оснований. В соответствии с заключениями призывных комиссий таким гражданам при передаче в запас не выдается военный билет. Вместо него они получают справку установленного образца. Указанные граждане не имеют права претендовать на должности муниципальных и государственных служащих, не смогут поступить на военную службу по контракту, службу в органы внутренних дел и другие силовые ведомств.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации осенний призыв на военную службу граждан проводится с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

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