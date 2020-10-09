09.10.2020 (14:58)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО уничтожили условного противника шквальным огнем из самоходных гаубиц «Мста-С»

На полигоне Мулино в Нижегородской области более 300 артиллеристов танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С».

Стрельбы велись по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректирования огня и оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учении было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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