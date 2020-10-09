09.10.2020 (14:54)

Военный комиссариат Калининградской области выполнил задачи прошедшего весеннего призыва в полном объеме

Как сообщил военный комиссар Калининградской области полковник Юрий Бойченко, итоги призыва граждан на военную службу в апреле–июле 2020 года показали, что военный комиссариат региона с поставленными Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации задачами справился успешно. Все муниципальные образования области установленную норму выполнили.

По словам полковника Юрия Бойченко, усилия должностных лиц призывных комиссий и военных комиссариатов были сосредоточены на исключении скопления граждан и обеспечении безопасности здоровья призывников. Для этого на весь призывной пункт были разработаны алгоритмы работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Особенностью прошедшего весеннего призыва 2020 года стал тот факт, что впервые 10 калининградцев были направлены для прохождения военной службы в Преображенском полку. Кроме того, 20 человек были направлены для прохождения военной службы в четвёртую научно-производственную роту при Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

Призыв граждан на военную службу проводился максимально открыто как для средств массовой информации, так и для общественности в целом. На всех этапах призыва для журналистов была предоставлена возможность всестороннего и объективного освещения проводимых мероприятий как в муниципальных образованиях, так и на сборном пункте Калининградской области.

На заседания 22 призывных комиссий муниципальных образований, созданных распоряжением губернатора Калининградской области, было вызвано свыше 3 тыс. граждан призывного возраста.

По словам полковника Юрия Бойченко, сохраняется возможность исполнить свой конституционный долг призывникам, имеющим среднее и высшее профессиональное образование, выбирая между прохождением военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил в течении одного года, либо же заключить контракт на два года. К примеру, за 2019 год контракт заключил 81 призывник.

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