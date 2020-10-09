09.10.2020 (14:33)

Более 1300 военнослужащих завершают подготовку в Омском учебном центре Воздушно-десантных войск

Учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированный в Омске, является основной кузницей младших военных специалистов для «крылатой пехоты».

Сегодня в учебном центре заканчивают обучение более 1300 курсантов, призванных из 20 субъектов Российской Федерации, из которых около 1200 военнослужащих проходят подготовку по специальности «механик-водитель БМД-2, БМД-4М и БТР-Д», а более 200 человек завершают обучение по воинской специальности «наводчик-оператор» и «специалист связи».

В течение октября в центре проходят выпускные экзамены. Курсанты показывают свои знания и умения, полученные в стенах учебного центра за 3,5 месяца обучения по основным предметам боевой подготовки (военно-политическая, огневая, тактическо-специальная, техническая, воздушно-десантная и физическая подготовка, а также вождение боевых машин).

После сдачи выпускных экзаменов выпускники центра будут направлены в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск для дальнейшего прохождения военной службы.

Справочно:

Свою историю учебный центр ВДВ ведет с 1960 года. В сентябре 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей.

Более 2 тыс. его выпускников были награждены орденами и медалями, а двое — гвардии старший сержант Н. Чепик и гвардии младший сержант В. Александров — удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Со времени создания и до наших дней в учебном центре подготовлено свыше 280 тыс. младших специалистов для Воздушно-десантных войск.



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