09.10.2020 (14:18)

Зенитный ракетный полк объединения ПВО-ПРО в ходе учения успешно отразил авианалёт условного противника

В рамках контрольной проверки за летний период обучения 2020 года в зенитном ракетном полку объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил, дислоцированном в Подмосковье, состоялось учение.

В ходе практических действий после отражения боевым расчетом первого массированного авиационного удара условного противника, подразделения в составе колонны совершили марш из пунктов постоянной дислокации в новые позиционные районы. Маневр осуществлялся с целью недопущения уничтожения раскрытых при отражении массированного авиационного удара сил полка. Во время марша личный состав подразделения охраны и обороны отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы, внезапно напавшей из лесного массива, а также преодолел в средствах химзащиты зараженный участок местности.

По прибытии в новый позиционный район, личный состав рассредоточился и заступил на боевое дежурство по ПВО.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО, входящих в состав объединения ПВО-ПРО ВКС, – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

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