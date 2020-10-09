09.10.2020 (13:33)
Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку
Военнослужащие подразделения связи Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.
К сдаче контрольной проверки по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи привлекли 100% военных связистов ОГРВ ПРРМ.
В ходе экзамена экипажи развернули средства связи и организовали привязку к стационарному узлу по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки и для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.
По результатам контрольной проверки за 2020 учебный год военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, подтвердили готовность к выполнению задач по предназначению.