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09.10.2020 (13:33)

Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку

Военнослужащие подразделения связи Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.

К сдаче контрольной проверки по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи привлекли 100% военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе экзамена экипажи развернули средства связи и организовали привязку к стационарному узлу по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки и для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

По результатам контрольной проверки за 2020 учебный год военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, подтвердили готовность к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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