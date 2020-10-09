09.10.2020 (13:24)

Спасатели ЦВО перебазируются к местам дежурства для обеспечения запуска «Союз МС-17»

Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО), перебазируются к местам несения оперативного дежурства для обеспечения безопасности запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17».

Для обеспечения запуска ракеты-носителя в оперативные районы дежурства выдвинулось более 150 специалистов-спасателей, авиационная группа: восемь вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и один самолет Ан-12; 18 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированных поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Во время полета 64-й экспедиции на Международную космическую станцию военные спасатели будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 октября на ракете-носителе «Союз-2.1а». В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, в дублирующий – российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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